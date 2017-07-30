ANTALYA, () - ANTALYA'da Festival Çarşısı'nda saat 10.30 sıralarında yangın başladı. Onlarca işyerini saran alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü Haber) Antalya Festival Çarşısı'nda yangın (3)
ANTALYA, () - ANTALYA'da Festival Çarşısı'nda saat 10.30 sıralarında yangın başladı. Onlarca işyerini saran alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
30 Temmuz 2017 Pazar 11:47
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