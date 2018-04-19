Hasan UĞUR/ANTALYA, () - ANTALYA'da akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Servis sürücüsü Şaban Özkan'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Antalya'da tankerle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (1)
Hasan UĞUR/ANTALYA, () - ANTALYA'da akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Servis sürücüsü Şaban Özkan'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda...
19 Nisan 2018 Perşembe 09:56
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