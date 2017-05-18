(Görüntülü Haber) Antalya'da ölen iki madenci Zonguldak'ta toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde özel firmaya ait kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu hayatını kaybeden işçiler 35 yaşındaki Esen Çavuş ve 39 yaşındaki Levent Korkmaz, Zonguldak'ta toprağa verildi.



2015 yılından bu yana işletilen kömür ocağında önceki gün meydana gelen metan gazı sızıntısında yaşamını yitiren iki madencinin cenazeleri, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün akşam ailelerine teslim edildi. Levent Korkmaz'ın cenazesi Devrek İlçesi Çavuşoğlu Köyü'ne, Esen Çavuş'un cenazesi ise Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'ne getirildi.



3 yıllık evli Esen Çavuş'un, Çavuşoğlu Köyü Merkez Camii'ndeki cenaze törenine Devrek Kaymakamı Serkan Keçeli, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Baba emekli maden işçisi Recep Çavuş, taziyeleri kabul etti. 3 yıllık evli Esen Çavuş'un cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Evli ve 3 çocuk babası Levent Korkmaz'ın, Çatalağzı Beldesi Cumayanı Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına ise CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Kilimli Kaymakamı Hakan Özarslan, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün katıldı. Korkmaz'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.



'GAZ SENSÖRLERİ ÇALIŞMIYOR'



Esen Çavuş'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan ve tahlisiye ekibinde de yer alan maden işçisi ağabeyi İsa Çavuş, kardeşinin ve yanındaki arkadaşının ihmaller yüzünden öldüğünü ileri sürdü. Kardeşinin iddia edildiği gibi gaz zehirlenmesi değil metan gazı patlamasından öldüğünü ve vücudunun yandığını anlatan İsa Çavuş, şöyle konuştu:



"Birçok ihmal var maden ocağında. Gaz sensörları çalışmıyor. Gaz alınması için sondaj yapılmamış. Ben burada patlama olduğunu söyleyebilirim. Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kişilerin sorumluların cezasını almasını istiyoruz. Bu tür olaylar defalarca oluyor. Artık gerekli önlemler alınsın. Ben kurtarma ekibindeyim. Hiçbir şekilde ocaklar denetlenmiyor. Ocakları patronlar açıyor ve garibanlar böyle ölüyor."



Kardeşinin mecbur kaldığı için ocağa girdiğini anlatan İsa Çavuş, "15 yıl otellerde aşçılık yaptı. Erken emekli olmak için madende çalışmaya başlamış. Biz bunu istemediğimiz için de gizli gizli yapmak zorunda kaldı. Kulağından rahatsızdı. Nasıl sağlık raporu aldı da ocağa girdi? Patronlarına bunu sormak istiyorum. 1 yıl daha çalışarak yevmiyesini tamamlayıp emekli olmak için yaşı bekleyecekti" dedi.



Aynı madende çalışan Esen Çavuş'un bir arkadaşı da bir hafta önce ocakta yükselen metan gazının tesadüfen fark edildiğini iddia etti.



ANTALYA'YA İKİNCİ GİDİŞİ



Ölen Levent Korkmaz'ın da Zonguldak'ta işsiz kalınca bir süre kaçak ocaklarda çalıştığı iş bulamayınca Antalya'ya gittiği öğrenildi. Levent Korkmaz'ın ağabeyi Bülent Korkmaz, "Emekli olduktan sonra Zonguldak'tan göç etmeyi düşünüyordu. Biz de, 'Buralarda hayat kötü. Git, kurtar kendini' diyorduk. Çalışmadığı zamanlar ona yardımcı oluyorduk. Elimizden geleni yapıyorduk. 'Emekli olacağım, emekliliğime az kaldı' diye seviniyordu. Daha önce de kaza geçirdiği Antalya'daki ocağa gitmişti. Bu oraya ikinci gidişi. Sonuna kadar kardeşimin hakkını savunacağım" dedi.