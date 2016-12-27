ANTALYA, () - ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi'nde arazi taraması yapan jandarma ekibine ormanlık alandan ateş açıldı. Akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda yaralanan bir uzman çavuş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik güçleri saldırının meydana geldiği bölgede operasyon başlattı.
(Görüntülü Haber) Antalya'da jandarma ekiplerine ateş açıldı: 1 asker yaralı (1)
ANTALYA, () - ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi'nde arazi taraması yapan jandarma ekibine ormanlık alandan ateş açıldı. Akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda yaralanan bir uzman çavuş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik...
27 Aralık 2016 Salı 19:09
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