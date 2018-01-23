(Görüntülü Haber) Antalya'da fuhuş çetesi çökertildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da fuhuş çetesine yönelik operasyonda 2'si Türk 23 kadın ile bu kadınları pazarladığı iddia edilen 35 kişi, gözaltına alındı. Antalya merkez, Serik ilçesi, Belek ve Kadriye bölgelerinde, yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce çalışma başlattı. Teknik takip sonunda, belirlenen 22 ev ve 10 otele 19 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si Türk 23 hayat kadını gözaltına alındı. Fuhuş amacıyla kente geldikleri belirlenen Özbek, Kazak, Rus ve Azeri kadınlar ülkelerine gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kadınların 4 aydır Antalya'da fuhuş yaptıkları belirlenirken, bazıları fuhşa zorlandıklarını iddia etti. Operasyonda ayrıca kadınları pazarlayan ve aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, cezaevi personelinin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eskort siteleri ve telefonla kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerindeki 9 bin TL ve bir miktar dövize el konulurken, kaldıkları yerlerde de 3 tüfek, 2 tabanca ve bunlara ait mermiler ile az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İkisi kadın 35 şüpheli, sorgularının ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.