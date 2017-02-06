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(Görüntülü Haber) Antalya'da 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüte mali destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker, infaz koruma memuru ve katibin bulunduğu 10 kişi adliye sevk...

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüte mali destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker, infaz koruma memuru ve katibin bulunduğu 10 kişi adliye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda, aralarında subay ve astsubay, infaz koruma memuru ve zabıt kâtibinin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirtilen şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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