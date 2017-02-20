(Görüntülü Haber) Antalya başsavcı vekili hakkında suç duyurusu

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANAYASA değişiklik paketiyle ilgili sosyal medya hesabından 'Hayır oyu verecek olanlar PKK'yla aynı muameleyi görecekler; Küsmece yok' diye paylaşımda bulunduğu iddia edilen Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında avukat Rasim Demirkan suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Servisi'ne suç duyurusu dosyasını teslim eden avukat Rasim Demirkan, Başsavcı Vekili sıfatını taşıyan bir yargı mensubunun insanların en temel hakkı olan oy kullanma hakkına saygısız ve suç içerecek şekilde müdahale etmeye kalkışmasının ahlaki olmadığı gibi suç içerdiğine inandığını kaydetti. Bu nedenle söz konusu kişi hakkında HSYK'nın yapacağı idari soruşturma dışında cezai soruşturma yapılması gerektiğini belirten Rasim Demirkan, bu kişiden şikayetçi olduğunu söyledi. Suç duyurusu dilekçesinde 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumda 'hayır' oyu vereceğini de belirten Demirkan, kendisi hakkında da ihbarda bulundu. 'OY HAKKI KUTSAL' Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçesini veren Demirkan, gazetecilere yaptığı açıklamada ise oy hakkının anayasaya göre kutsal bir hak olduğunu söyledi. Hiç kimsenin vatandaşların oy hakkına müdahale edemeyeceğini ve tercihlerinden dolayı teröristlerle aynı kefeye koyamayacağını belirten Demirkan, "Eğer hayır oyu vermek teröristlerle birlikte olmaksa, kendi hakkımda terörist muamelesi yapılmasını ve 16 Nisan'da kullanacağım 'hayır' oyunun tedbir alınarak engellenmesini talep ediyorum. Eğer bu suç değilse, insanların oy haklarını elinden almaya ya da onları etkilemeye çalışarak bulundukları mevki ve makamların gücünü kullanmaya kalkanların cezalandırılmaları gerekir. Bunun için 'Hayır oyu verecek olanlar PKK'yla aynı muameleyi görecekler; Küsmece yok' şeklinde paylaşımda bulunan Cumhuriyet başsavcı vekili hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdim" dedi. Tehdit içerdiğini belirttiği bu paylaşımla halkın kin ve nefrete teşvik edildiğini ileri süren Demirkan, İstiklal Marşının 'korkma' sözleriyle başladığını belirterek, "Kimse korkmadan özgürce oyunu kullanabilmeli. Vatandaşlarımızın da korkmadan sandığa gidip oylarını kullanmalarını diliyorum. Sandıktan çıkacak sonuca da herkesin saygı göstermesini diliyorum. Herkes hukuka saygılı olmak zorundadır" diye konuştu. Suç duyurusuyla yargı mensuplarının onurunu korumaya çalıştığını da belirten Demirkan, "Cumhuriyet savcısı sıfatı öyle kolay kolay verilmemiştir. Cumhuriyete karşı yapılan saldırılara karşı soruşturma yapılması yetkisi verilen kişilerdir cumhuriyet savcıları" diye konuştu. Vatandaşların korkmadan bilinçli bir şekilde oylarını kullanması gerektiğini belirten Demirkan, "Bu değişiklik maddelerinin ne getirip ne götürdüğünü herkes inceleyip tercihini ona göre yapabilmeli. Herkes sadece kendisinin değil, ülkenin ve çocuklarının geleceğini düşünerek tercihini yapabilmeli" dedi.