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(Görüntülü Haber) Annesi ve 3 kardeşini öldürdü (1)

SÜRMENE(Trabzon), () - TRABZON’un Sürmene İlçesi’nde cinnet geçirdiği belirtilen söylenen Ali Ragıpoğlu, annesi ve 3 kardeşini tabancayla öldürdü. Olay, Yukarı Çavuşlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ali Ragıpoğlu,...

SÜRMENE(Trabzon), () - TRABZON’un Sürmene İlçesi’nde cinnet geçirdiği belirtilen söylenen Ali Ragıpoğlu, annesi ve 3 kardeşini tabancayla öldürdü. Olay, Yukarı Çavuşlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ali Ragıpoğlu, annesi 80 yaşındaki Zehra, erkek kardeşi Ahmet ile kız kardeşi Elmas ve özürlü kız kardeşi Asuman'a kurşun yağdırdı. Anne ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Ragıpoğlu olay sonrasında jandarma ekiplerince yakalandı.

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