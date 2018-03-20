(Görüntülü Haber) Ankara’da yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı: 13 yaralı (1)
ANKARA’nın Eryaman Mahallesi yakınlarında Ostim-Kahramankazan hattında yolcu taşıyan minibüs, kamyonla çarpışarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralındı. Çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
20 Mart 2018 Salı 09:47
ANKARA’nın Eryaman Mahallesi yakınlarında Ostim-Kahramankazan hattında yolcu taşıyan minibüs, kamyonla çarpışarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralındı. Çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
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