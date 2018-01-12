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(Görüntülü Haber) Ankara’da öğrenci servis aracı kaza yaptı: 6’sı öğrenci 13 yaralı

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her 2 araçta bulunan 6’sı öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kaza, Çubuk’un Kızılöz Mahallesi yolu 5’nci...

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her 2 araçta bulunan 6’sı öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kaza, Çubuk’un Kızılöz Mahallesi yolu 5’nci kilometresinde öğleden sonra meydana geldi. İlkokuldan aldığı öğrencileri ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Kızılöz Mahallesine götüren Dilaver Belivermiş (57) yönetimindeki 06 CGC 54 plakalı okul servisi ile karşı yönden gelen Ünal Sünger (72) yönetimindeki 06 BMD 22 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada öğrenci servisi sürücüsü Dilaver Belivermiş, öğrencilerden Sıla Özdemir, Hazal Özdemir, Görkem Özdemir, Dilara Uc, Berke Uc ve Hacer Ay ile hafif ticari aracın şoförü Ünal Sünger, Yılmaz Sünger, Mehmet Akdoğan, Muazzez Akdoğan, Nezla Akdoğan ile Menevşe Akdoğan yaralandı. Yaralılar, kaza yerinden ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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