(Görüntülü Haber) Ankara'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

ANKARA, () - Ankara'da bir kişi banka çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, Anafartalar caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde yaptığı işlemin ardından dışarı çıkan 44 yaşında ki Adem F. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adem F. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede 3 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.