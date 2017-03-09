(Görüntülü Haber) Ankara'da polisten kaçıp çatıya çıkan kişi havaya ateş açtı

TAHSİN GÜNER - MUHAMMET BAYRAM ANKARA () Ankara'da polisin kimlik sorgulamak istediği kişi, kaçarak bir gecekondunun çatısına çıktı. Başına silah dayayarak zaman zaman havaya ateş eden kişi, polislerin saatler süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi. Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesinde polisin Genel Bilgi Toplama (GBT) yapmak istediği H.K.T. isimli kişi, polisi görünce kaçmaya başladı. Bir süre polis ekiplerini peşinden koşturan H.K.T. 1864/3 sokakta bulunan bir gecekondunun çatısına çıktı. Çatıda kafasına silah dayayarak kendisini öldüreceğini söyleyen H.K.T. zaman zaman havaya ateş açtı. Polis ekipleri gecekondunun bulunduğu sokağı emniyet şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine Özel Harekat ekiplerinin yanısıra çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, sağlık ve itfaiye ekipleride hazır bekletildi. Çatıya çıkarak başına silah dayayan H.K.T.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine konusunda uzman polisler geldi. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından H.K.T., silahını bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen T.'nin daha önceden çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu kaydedildi.