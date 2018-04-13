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(Görüntülü Haber) Ankara'da KESK eylemine polis müdahalesi

ANKARA'da 'İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL'e hayır' sloganıyla basın açıklaması yapmak isteyen KESK üyelerine polis, biber gazıyla müdahale etti. Ankara'da OHAL'e karşı basın açıklaması yapmak isteyen bir grup KESK üyesi,...

ANKARA'da 'İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL'e hayır' sloganıyla basın açıklaması yapmak isteyen KESK üyelerine polis, biber gazıyla müdahale etti. Ankara'da OHAL'e karşı basın açıklaması yapmak isteyen bir grup KESK üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yakınlarında toplanıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürümek istedi. Polis, toplanan kalabalığın dağılmasını istedi. Ancak dağılmak istemeyen grup ile polis arasında bir süre karşılıklı görüşme yapıldı. Yapılan görüşme sonrası polis kalabalığın dağılması için bir süre verdi. Fakat verilen sürede grup dağılmayınca çevik kuvvet ekipleri, gruba müdahale etti. Bu sırada CHP milletvekili Eren Erdem, polis yetkilileri ile görüştü. Biber gazının da kullanıldığı müdahale sonrası polis grubu bir süre kovaladı. Ancak ara sokaklara kaçan grup üyeleri bölgeden ayrıldı.

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