ANKARA'nın Altındağ ilçesinde inşaat alanında işçilerin unuttuğu dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti. Patlamada, iş makinesinin operatörü öldü, 3 kişi de yaralandı. Altındağ ilçesi Gültepe Caddesi'ndeki bir inşaat alanında, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, ismi henüz öğrenilemeyen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, alanda geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. İnşaat alanında dün gece kayaları parçalamak için dinamit kullanıldığı, işçilerin unuttuğu dinamitin de patlamaya neden olduğu ifade edildi.
(Görüntülü Haber) Ankara'da inşaat alanında unutulan dinamit patladı: 1 ölü, 3 yaralı
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde inşaat alanında işçilerin unuttuğu dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti. Patlamada, iş makinesinin operatörü öldü, 3 kişi de yaralandı. Altındağ ilçesi Gültepe Caddesi'ndeki...
04 Mayıs 2018 Cuma 10:12
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