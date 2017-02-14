Tahsin GÜNER / ANKARA () Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabaha karşı helikopter destekli narkotik operasyonu düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
(Görüntülü Haber) Ankara'da helikopter destekli narkotik operasyonu (1)
Tahsin GÜNER / ANKARA () Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabaha karşı helikopter destekli narkotik operasyonu düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
14 Şubat 2017 Salı 09:36
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