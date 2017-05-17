(Görüntülü Haber) Ankara'da Güvenpark'a bırakılan otomobil polisi alarma geçirdi

Mustafa TURAPOĞLU - ANKARA,() ANKARA'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydan'ında bulunan Güvenpark'ın içerisinde park edilen otomobil polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı polisler eğitimli köpekler ile otomobilde arama yaptı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydan'ında bulunan Güvenpark içerisinde uzun süre park halinde duran 06 RPC 20 plakalı otomobilden şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Otomobilde bomba olabileceği ihtimaline karşı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak otomobilin çevresine güvenlik şeridi çekerek, yayaları alandan uzaklaştırdı. Daha sonra meydana gelen bomba imha uzmanı polisler, bomba arama köpeği ile arama yaptı. Ayrıca otomobilin motor ve içerisinde arama yapan polisler, araçta herhangi bir şey olmadığını belirledi.