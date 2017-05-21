(Görüntülü Haber) Ankara'da eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı öldürüldü (4)

ANKARA'nın Etimesgut ilçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist öldürüldü. Ankara polisi İstanbul'da gözaltına alınan bir DEAŞ'lı teröristin verdiği ifadeler sonrası, 2 DEAŞ'lı teröristin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları'nda bulunduğunu tespit etti. Ekipler bunun üzerine sabaha karşı mahalleye gitti. 6 katlı apartmanın 5'inci katında bulunan eve özel hareket polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Evin kapısı kırılarak düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 erkek terörist etkisiz hale getirildi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen teröristlerin kaldığı evde silahlar ile patlayıcılar ele geçirildi. Operasyon yapılan evde polisin çalışması sürerken, 2 DEAŞ'lı teröristin kaldıkları evi bir süre önce kiraladıkları öğrenildi. Ayrıca operasyon yapılan evin altında yaşayan bir aile ise pencereye Türk bayrağı astı. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.