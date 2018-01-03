ANKARA () - Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
(Görüntülü Haber) Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı (3)
ANKARA () - Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
03 Ocak 2018 Çarşamba 17:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.