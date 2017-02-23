(Görüntülü Haber)Ankara'da bin 200 polisle operasyon 2 - Vali Topaca'nın açıklamaları

Tahsin GÜNER-Muhammet BAYRAM/ANKARA,() - ANKARA'da bin 200 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sasyıda ve türde uyuşturucu madde ile kaçak sigara ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Asayiş, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Mali Şube ekiplerinin katılımıyla Altındağ semtinde ağırlıklı olmak üzere akşam saatlerinde asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bin 200 polisin katıldığı operasyonda ekipler şüpheli gördükleri kişiler üzerinde ve bazı ev ile araçlarda arama yaptı. Dedektör köpeklerinde kullanıldığı aramalarda esrar, uyuşturucu hap, eroin, kokain, 1 adet tabanca ve 82 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli de gözaltına alındı. VALİ TOPACA: GENÇLERİ ZEHİRLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLERE DEVLET OLARAK GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonun ardından Altındağ ilçesi Uzunyol Sokağa gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu satışı ve kullanımının kamu düzenini etkileyen olumsuz faaliyetlerin başında geldiğini kaydeden Ankara Valisi Ercan Topaca, "Gençleri zehirlemeye yönelik faaliyetlere devlet olarak göz açtırmayacağız. Operasyonların amacı sadece uyuşturucu ile mücadele değil. Kentin asayiş ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesi temel amacımız" şeklinde konuştu. Aldıkları tedbirlerin suç işlemeye yönelik faaliyetleri etkisiz kıldığını ama bunun tek başına yeterli olmadığını belirten Topaca, tüm vatandaşlara, çocuklara ve gençlere sahip çıkmaları çağrısında bulunarak anne, baba, öğretmenler ve okul yöneticilerinin de uyuşturucu kullanımı konusunda gençlerin bilinçlendirilmesine yardımcı olmaları gerektiğini ifade etti.