Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele yıllarında Atatürk'ün de kaldığı tescilli simge yapılardan Çoban Mektebi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
(Görüntülü Haber) Ankara'da Atatürk'ün de kaldığı tescilli simge yapılardan Çoban Mektebi'nde yangın çıktı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele yıllarında Atatürk'ün de kaldığı tescilli simge yapılardan Çoban Mektebi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
29 Mart 2018 Perşembe 14:31
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