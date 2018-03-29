(Görüntülü Haber) Ankara'da Atatürk'ün de kaldığı tescilli simge yapılardan Çoban Mektebi'nde yangın çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele yıllarında Atatürk'ün de kaldığı tescilli simge yapılardan Çoban Mektebi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

29 Mart 2018 Perşembe 14:31