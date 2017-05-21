Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesİ TOKİ Konutlarında eylem hazırlığında oldukları iddia edilen iki DEAŞ'lı terörist polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi. K
(Görüntülü Haber) Ankara'da 2 DEAŞ'lı terörist ölü ele geçirildi
Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesİ TOKİ Konutlarında eylem hazırlığında oldukları iddia edilen iki DEAŞ'lı terörist polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi....
21 Mayıs 2017 Pazar 09:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.