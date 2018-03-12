ANKARA, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel tüp depolarının bulunduğu alanda bir biri ardına meydana gelen patmalar ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bir yerde oyun oynayan bir çocuğun yaralandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) Ankara Beypazarı'nda tüp depolarında patlama
ANKARA, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel tüp depolarının bulunduğu alanda bir biri ardına meydana gelen patmalar ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bir yerde oyun oynayan bir çocuğun...
12 Mart 2018 Pazartesi 12:42
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