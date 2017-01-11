(Görüntülü Haber)Anayasa Mahkemesi, Şivan Perver'e 14 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - ANAYASA Mahkemesi, Kürt sanatçı Şivan Perver ile Türk Halk Müziği sanatçısı sanatçı Güler Işık arasında 12 yıl süren 'şarkının izinsiz kullanılması' davasında, makul surede yargılama hakkının ihlal edildiğine, bu nedenle Perver'e 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kürt sanatçı Şivan Perver ile Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık arasında, Perver'in, 'Bejna Zraj' adlı eserinin, Işık tarafından izinsiz olarak uyarlanıp 'Narım' adı ile seslendirilmesi ve albümüne konulması ile ilgili davanın 12 yıl sürmesi konusu Anayasa Mahkemesine taşındı. Şivan Perver avukatı aracılığı ile bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne, 'Makul surede yargılama hakkının ihlal edildiği' iddiası ile başvuru yaptı. Başvuruda Şivan Perver'in kimliğinin gizli tutulması da istendi. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda, başvurucunun söz ve müziği kendisine ait şarkının izinsiz olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararının giderilmesi talebiyle 22 Mayıs 2002 tarihinde dava açtığını, İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 26 Nisan 2012 tarihli kararıyla davanın kısmen kabulüne karar verdiğini ve kararın Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesinin 20 Aralık 2013 ilamı ile onandığını, yapılan karar düzeltme talebinin ise reddedildiğini belirtti. DEVLET 14 BİN LİRA ÖDEYECEK Mahkeme verdiği kararda başvurucunun kimliğinin gizli tutulması talebini de kabul ederek şöyle dedi: "Başvurucunun makul surede yargılama hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasının kabul edilebilir olduğuna, başvurucuya net 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine karar verilmiştir" dedi. DAVANIN GEÇMİŞİ Sanatçı Şivan PerVer, avukatı aracılığı ile 2002 yılında halk müziği sanatçısı Güler Işık'ın 'Olsun be yar' adlı albümünde 'Narım' isimli eseri seslendirmesini yargıya taşıdı. Eserin, 1992'de çıkarttığı 'Zembilfroş' albümünde yer alan 'Bejna Zraj' adlı şarkısından izinsiz uyarlandığı iddiasıyla maddi ve manevi 30 bin lira tazminat talebinde bulundu. 10 yıl süren yargılama sonucu mahkeme, Şivan Perwer'e 10 bini maddi, 5 bini de manevi olmak üzere toplam 15 bin lira tazminat verilmesini kararlaştırdı. Güler Işık'ın avukatı Hikmet Yalçın ise mahkemeye, yazar Cevad Mervani'nin Kürtçe şarkı sözleri ve bestelerini derlediği 'Kılam, Stranen Kurdi' kitabını sunarak, eserin anonim olduğunu bu nedenle tazminat kararının ortadan kaldırılmasını talep etti. Bu dilekçeyi dikkate alan mahkeme, yeniden yargılama başlatarak, dosyayı yeni esasa kaydetti.