(Görüntülü Haber) Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
MERSİN'in Anamur ilçesinde jandarma ve polisin eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, narkotik köpeklerle önceden belirlenen adreslerde arama yaptı. Operasyona,...
09 Ocak 2018 Salı 15:57
MERSİN'in Anamur ilçesinde jandarma ve polisin eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, narkotik köpeklerle önceden belirlenen adreslerde arama yaptı. Operasyona, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü narkotik ekipleri zırhlı araçlarla destek verdi. İskele, Yıldırım Beyazıt, Karalarbahşiş, Bozdoğan ve Çarıklar Mahalleleri başta olmak üzere birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından mahkemeye sevkedilecek.
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