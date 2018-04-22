DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde T.Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldu amcasının oğlu Ayhan Öztürk'ü (55) tabancayla sırtından vurarak yaraladı. Olay, öğle saatlerinde Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Ayhan Öztürk ile amcasının oğlu T.Ö. arasında bahçede, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. T.Ö. tabancasını çıkararak ateş açtı. Ayhan Öztürk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Arkadaşları tarafından Gümüşova Hastanesi'ne götürülen Ayhan Öztürk, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, T.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Amcasının oğlunu sırtından vurdu
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde T.Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldu amcasının oğlu Ayhan Öztürk'ü (55) tabancayla sırtından vurarak yaraladı. Olay, öğle saatlerinde Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana...
22 Nisan 2018 Pazar 15:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.