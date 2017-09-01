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(Görüntülü Haber) Ambulans, otomobillerle çarpıştı: 6 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cefakar Aka yönetimindeki 01 HB 906 plakalı ambulans, Mert Şener yönetimindeki 33 ECC 85 plakalı otomobil ve Adem Özder yönetimindeki 01 BF 317 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Aka ve Öder ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulansın içinde hasta bulunmaması ise yüreklere su serpti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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