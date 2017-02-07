(Görüntülü Haber)Ambulans, kavşakta minibüsle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

TOKAT'ta hasta nakli yapan ambulans ile panelvan tipi minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Tokat-Turhal Karayolu Karayolları 74'üncü Şube Şefliği önündeki kavşakta meydana geldi. Tokat Devlet Hastanesi'nde ayağındaki yara nedeni ile plastik cerrahi servisinde tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sultan Gülşen'i Turhal ilçesindeki evine götüren Ömer Öztürk yönetimindeki 60 HZ 107 plakalı hasta nakil ambulansı, kavaşakta 66 yaşındaki Kadir Kaya yönetimindeki 60 AY 084 plakalı panelvan tipi minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası 2 araç refüje savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Kaya kaza yerinde, hastaneden taburcu edilen ve evine dönen hasta Sultan Gülşen yaralı olarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ambulans şoförü Ömer Öztürk, sağlık görevlisi Mahiye Kaptan Durmuş, Arslan Gülşen ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.