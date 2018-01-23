(Görüntülü Haber) Amatör maçta taraftar kavga etti, jandarma havaya ateş açtı

TEKİRDAĞ'da, Süper Amatör Lig'de pazar günü Ergenegücü Ulaşspor-Kapaklıspor karşılaşması sırasında, taraftarlar arasında kavga çıktı. Jandarma, stat dışında süren arbede sırasında tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Tekirdağ Süper Amatör Lig'de geçen pazar günü Ergenegücü Ulaşspor ile Kapaklıspor, Ergene ilçesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 70. dakikasında, iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Jandarma olaylar nedeniyle, iki takım taraftarlarını da stat dışına çıkardı. Kapaklıspor'un 2-0 kazandığı maçın ardından olaylar stat dışında da devam etti. Arbede sırasında, Kapaklıspor'dan 2 futbolcunun, rakip takım taraftarları tarafından darp edildiği iddia edildi. Arbedeyi önlemek için bir jandarma görevlisi, havaya ateş açtı. Olaylar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle sona erdirildi. Olaylı maçın ardından her iki kulüp sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, birbirlerini suçladı. Kapaklıspor, maçtan önce rakip taraftarların yaptıkları paylaşımlarla ortamı gerdiğini ileri sürerek, kadroda yer almayan 17 yaşındaki iki futbolcularının 50 kişilik grup tarafından darp edildiğini ve 1 oyuncunun burnunun kırıldığını iddia etti. Ergenegücü Ulaşspor'dan yapılan açıklamada ise rakip taraftarların oyuncularına ve taraftarlarına taş attıkları ileri sürüldü.