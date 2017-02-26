(Görüntülü Haber) Amatör maç sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA, () - KONYA'da Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kadınhanı Belediyespor ile Ereğlispor maçı sonrası çıkan olaylarda bir taraftar bıçakla yaralandı. Konya Süper Amatör Ligi'nde Kadınhanı İlçesi 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda karşılaşan Kadınhanı Belediyespor- Ereğlispor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde iki takım taraftarı arasında yükselen gerginlik, maç sonu kavgaya dönüştü. Bu sırada taraftar arasındaki stat dışında meydana çıkan kavgada Kadınhanı Belediyespor taraftarı 21 yaşındaki Muhammet Turgut bıçakla yaralandı. Yaralı Turgut, ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.