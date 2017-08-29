BARTIN’ın Amasra İlçesi'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Amasra yolu tünel girişinde meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden Veysel Uzun yönetimindeki 74 BY 974 plakalı otomobil, tünel girişinde karşı yönden gelen Cengiz Demirhan’ın kullandığı 74 DG 759 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki sürücünün yanı sıra Demirhan'ın kullandığı otomobilde bulunan Firdevs, Behçet, Güler ve 5 yaşındaki Yiğit Kerem yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı öğrenen yaralıların yakınları olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarını 112 sağlık ekipleri sakinleştirdi. Kaza sırasında kapanan trafik, otomobillerin kenara alınmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Amasra'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
BARTIN’ın Amasra İlçesi'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Amasra yolu tünel girişinde meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden Veysel...
29 Ağustos 2017 Salı 19:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.