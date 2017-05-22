(Görüntülü Haber) Amanoslarda çatışma: 1 uzman çavuş yaralı

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma özel harekat uzman çavuş yaralandı. Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü PKK'lılarla sıcak temas meydana geldi. Çıkan çatışmada yaralanan bir jandarma özel harekat uzman çavuş, askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen uzman çavuşun tedavisi devam ederken, çatışmanın olduğu yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.