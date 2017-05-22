(Görüntülü Haber) Amanoslarda çatışma : 1 uzman çavuş şehit - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine, 'Amanoslar'da çatışma bir asker yaralı' haberimizi, yaralının şehit olması ve ek bilgilerle yeniliyoruz. --------- İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröreistlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Amanos Dağları Aysekisi Bölgesi'nde bulunan bir taş ocağına PKK'lı teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasında başlatılan operasyon kapsamında sabah saatlerinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada yaralanan ve askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuşu, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Çatışmanın meydana geldiği yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.