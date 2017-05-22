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(Görüntülü Haber) Amanoslarda çatışma : 1 uzman çavuş şehit (5)

EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞUNU HASTANEDE ÖĞRENDİ Osmaniye'de PKK'lı töreristlerle çıkan çatışmada yaralı olarak getirildiği hastanede şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in eşi bir çocuk annesi...

EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞUNU HASTANEDE ÖĞRENDİ Osmaniye'de PKK'lı töreristlerle çıkan çatışmada yaralı olarak getirildiği hastanede şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in eşi bir çocuk annesi Seda Sevinç, acı haberi hastanede öğrendi. Eşinin yaralı olduğu haberi üzerine hastaneye 5 yaşındaki kızıyla birlikte gelen Seda Sevinç'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Gözyaşlarına boğulan Seda Sevinç'i, askerler teselli etti. Şehidin kızı ise her şeyden habersiz babasının arkadaşlarının kucağında ikram edilen meyve suyunu içti. Adıyaman doğumlu olan ancak ailesinin Malatya'da yaşadığı belirtilen şehit için Osmaniye'de tören yapılacak.

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