Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve Uluslararası Adana Film Festivali'ni de düzenleyen Altın Koza A.Ş.'ye 245 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi. Araç kiralama işi yapan Seytur adlı firmanın başlattığı haciz işlemleri kapsamında görevliler, merkez Seyhan İlçesi'ndeki tarihi Kız Lisesi'nde faaliyet yürüten Altın Koza A.Ş.'ye geldi. Haciz işlemi sırasında şirkete ait, bilgisiyar, yazıcı, buzdolabı gibi eşya, bir kamyonetin kasasına yüklendi. Altın Koza A.Ş. yetkilileri herhangi bir açıklama yapmazken, haciz edilen malzemelerin kentteki bir yediemin deposuna kaldırılacağı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Altın Koza A.Ş.'ye haciz geldi
Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve Uluslararası Adana Film Festivali'ni de düzenleyen Altın Koza A.Ş.'ye 245 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi. Araç kiralama işi yapan Seytur adlı firmanın...
25 Ocak 2017 Çarşamba 18:47
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