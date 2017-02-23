Gökhan KESKNCİ/ADANA, () - ADANA'da alt geçidin demir korkuluklarına tırmanıp 6 metre yükseklikten atlayarak intihara kalkışan 25 yaşındaki Selin Hakverdi, ağır yaralandı. Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Turcan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Dörtyol Kavşağı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alt geçidin demir korkuluklarına tırmanan Selin Hakverdi, kendini 6 metre yükseklikten aşağı bıraktı. Asfalta çakılan genç kadını gören sürücüler, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hakverdi'yi ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başına darbe alan, vücudunun birçok yerinde kırıklar tespit edilen genç kadın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber)Alt geçide atlayan kadın, ağır yaralandı
Gökhan KESKNCİ/ADANA, () - ADANA'da alt geçidin demir korkuluklarına tırmanıp 6 metre yükseklikten atlayarak intihara kalkışan 25 yaşındaki Selin Hakverdi, ağır yaralandı. Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Turcan...
23 Şubat 2017 Perşembe 08:18
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