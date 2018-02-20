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(Görüntülü Haber) Alnından öpüp boğazını kesti, yarım milimle hayata tutundu

Alparslan ÇINAR- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir markete gasp için giren M.M.C. (30), market sahibi Hasan Bulut'u (44) önce alnından öptü, ardından boğazını bıçakla 10 santimetre kesti. Şah damarının kesilmesine yarım...

Alparslan ÇINAR- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir markete gasp için giren M.M.C. (30), market sahibi Hasan Bulut'u (44) önce alnından öptü, ardından boğazını bıçakla 10 santimetre kesti. Şah damarının kesilmesine yarım milimetre kalan Bulut, ölümden döndü. Olay, 14 Şubat gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 96. Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. 3 yıldır marketi işleten Hasan Bulut, uzun süredir müşterisi olan M.M.C.'yi geç saatlerde market önünde gördü. Bulut'un yanına gelen M.M.C., bir adet sigara ve yanında biraz oturmak istedi. Market içerisinde sigara içen ikili bir süre de sohbet etti. M.M.C. ilerleyen saatlerde Bulut'u önce öptü ardından cebinden çıkardığı bıçakla market sahibinin boğazını kesti. Boğazından 10 santimetrelik kesiyle yaralanan Bulut, can havliyle kendini market dışına atarak yardım istedi. M.M.C. ise kasadaki 2 bin 500 TL'yi alarak kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Bulut'un boğazına 10 dikiş atıldı. Polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleyip eşkalini belirlediği M.M.C'yi yakalamak için çalışma başlattı. 'EŞİM YARIM MİLİMLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ' Eşi Tevhide Bulut (33), çok korktuklarını ve daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyledi. M.M.C'nin sürekli marketlerinden alışveriş yapan biri olduğunu anlatan Bulut, “Eşimle gece oturup biraz sohbet etmiş. Sonra bir anda eşime yaklaşıp önce öpmüş ardından boğazını bıçakla kesmiş. 10 santimetrelik kesiye 10 dikiş atıldı. Doktorlar eşimin şah damarının kesilmesine yarım milimetre kaldığını, kesilseydi hayatını kaybedebileceğini söyledi. M.M.C.'nin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi. Olay sonrası M.M.C.'nin yakınlarının markete gelerek özür dileyip 'Hakkınızı helal edin' dediğini de aktaran Bulut, “Hakkımı helal etmiyorum. Eşimin canına kastetti cezasını çeksin" diye konuştu. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Marketin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anı ise olayın dehşetini gözler önüne serdi. Televizyon izleyen ikilinden M.M.C'nin bir ara ayağa kalkarak sağ arka cebinden bıçak çıkardığı ve koltukta oturan Hasan Bulut'un boğazına dayadığı görüldü. Saldırı karşısında uzun süre hareketsiz kalan Bulut'u alnından öpen saldırganın daha sonra bıçakla market sahibinin boğazını kesmesi ve ikili arasındaki mücadele kameralarca kaydedildi.

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