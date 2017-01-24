(Görüntülü Haber) Almanya'dan ziyarete geldiği ağabeyinin evinde çıkan yangında öldü

ALMANYA'dan Bursa'daki ağabeyini ziyarete gelen 72 yaşındaki İfran Yiğeman, odasında uyuduğu sırada elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü. Yangın, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde çıktı. Uzun süreden bu yana oturduğu Almanya'dan, ağabeyi, 75 yaşındaki İbrahim Yiğeman'ı ziyaret etmek için Bursa'ya gelen İrfan Yiğeman odasında uyuduğu sırada elektrikli battaniye birden alev aldı. Dumanları fark eden İbrahim Yiğeman bağırışlarını duyan komşuları kapıyı kırarak İrfan Yiğeman'ı odadan çıkararak durumu itfaiye ve 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, komşular tarafından binadan çıkarılan İrfan Yiğeman ve ağabeyi İbrahim Yiğeman'a ilk müdahale itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri yaptı. Durumu iyi olan İbrahim Yiğeman ambulansta tedavi edilirken, kardeşi İrfan Yiğeman Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğeman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İrfan Yiğeman'ın cesedi Muradiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.