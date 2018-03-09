(Görüntülü Haber) Alkollü sürücü, sigara yakmaya çalışırken kaza yaptı

BOLU’da, Ceyhun Özdemir'in sigara yakmaya çalışırken kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sitenin duvarına çarpıp, devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Özdemir'in 0.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. ​Kaza, gece yarısı sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Ceyhun Özdemir, direksiyon başında sigara yakmaya çalışırken, 14 FM 322 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, önce yol kenarındaki bir sitenin duvarına, ardından da kaldırımdaki ladin ağaca çarparak devirdi. Özdemir, otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motor kısmından dumanlar çıkan aracın alev almaması için müdahalede bulundu. Ceyhun Özdemir, “Hanımı almaya gidiyordum. Tam sigara yakacaktım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Aniden oldu anlayamadım.” dedi. Yapılan kontrollerinde 0.79 promil alkollü olduğu tespit edilen Özdemir'in ehliyetine el konuldu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.