(Görüntülü Haber) Alkollü gencin tekme attığı bisikletten düşen 2 aylık Suriyeli bebek öldü (2)

BABA: CEZALANDIRILSIN Elektrikli bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek ölen 2 aylık Esma Mansur'un babası Muhammet El Mansur (23), kızının ölümüne neden olan zanlının cezalandırılmasını istedi. Eşi ve çocuklarıyla gezintiye çıktığında Abdulkarim Başar tarafından motorsiklete tekme atıldığını söyleyen Mansur, "Eşimi ve bebeği de alarak motorsikletle kayınbabamı ziyarete gitmiştik. Dönerken adam bizi iterek yere düşürdü. Daha sonra çocuğu alıp eve geldik. Ambulansa haber verdik, çocuğu alıp hastaneye götürdük. Hastanede çocuğumun öldüğünü öğrendik. Polis hastanede soruşturma açtı. Şikayetçiyim, davamız devam ediyor. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Akif ÖZDEMİR/ADANA, ()