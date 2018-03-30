(Görüntülü Haber) Aliağa Ticaret Odası Başkanı Saka'ya FETÖ'den gözaltı (2)

FİNANSAL DESTEK ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINMIŞ



Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka'nın, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. ALTO tarafından bazı öğrencilere sağlanan burs desteği ise şüpheli bulunarak, incelemeye alındı. Jandarma ve polis ekiplerinin, sabah saatlerinde ALTO binasında yaptığı aramalarda ele geçirilen bazı belge ve dijital dokümanlara incelenmek üzere el koyulduğu, dokümanların büyük kısmının da öğrencilere verilen burslarla ilgili belgeler olduğu öğrenildi.



Odadaki arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklama yapan Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Ertürk, "Aliağa Ticaret Odası olarak bu sabah maalesef üzücü bir olay yaşadık. Adnan başkanımız gözaltı süreci yaşadı. Bununla ilgili arkadaşlar, odamızda aramalar yaptılar. Bu aramaların sonucunda delil niteliğinde herhangi bir şeye rastlanmadı. Bazı evrakı aldılar; ancak bu sürecin odamızdaki işleyişi etkilemesi söz konusu değil. Odamız çalışmaya devam ediyor. Bizler de görevimizin başındayız. Başkanımızın en kısa sürede geri döneceğine inancımız tam. Süreci sağduyuyla takip edeceğiz. Adnan başkan, şu an ifade için gözaltında tutuluyor. Onun dışında odamıza ilişkin yapılan herhangi bir işlem yoktur. Gözaltına alınma sebebiyle ilgili kesin bilgimiz yok. Yetkililer, sadece arama yapacaklarını söylediler; biz de onlara yardımcı olduk" diye konuştu.