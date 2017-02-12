(Görüntülü Haber)Alevlerin arasında mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() ŞİŞLİ'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan binada mahsur kalarak dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuştepe Mahallesi Yeşilce Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatı katının tamamını sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binayı söndürmek için çalışma başlattı. YANAN DAİREDE MAHSUR KALDI Yangın müdahale eden itfaiye erleri içeride bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi kurtarma çalışmaları başlattı. Binanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi alevlerin arasından kurtardı. Bir süre baygın halde kalan kişi daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE ÇALIŞMALARI İZLEDİ İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını mahalle sakinleri ise meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşların cep telefonuyla söndürme çalışmalarını kaydettiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken yanan daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.