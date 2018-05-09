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(Görüntülü Haber)Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

ÇORUM’da bir otoparkta çıkan yangında görevli Emrah Kara (20), alevler arasında kalarak ağır yaralandı. Kara, olay yerine gelen esnaftan Ayşe Bilgin (19) ve yanındakiler tarafından dışarı çıkarıldı. Olay, Gülabibey Mahallesi Şeyh...

ÇORUM’da bir otoparkta çıkan yangında görevli Emrah Kara (20), alevler arasında kalarak ağır yaralandı. Kara, olay yerine gelen esnaftan Ayşe Bilgin (19) ve yanındakiler tarafından dışarı çıkarıldı. Olay, Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta meydana geldi. Otoparkın kulübesinden alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören çevre esnafı, itfaiye ve polise haber verip, otoparka koştu. Döner satışı yapılan iş yerindeki Ayşe Bilgin ve yanında bulunanlar içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara’yı dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı Emrah Kara, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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