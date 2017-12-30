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(Görüntülü Haber) Alev alan mutfak tüpü söndürüldü

Caddede tüpün yanması Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde belediye ekiplerinin çalışma sırasında kullandığı mutfak tüpü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası tüp söndürülürken, çevredeki meraklıların...

Caddede tüpün yanması Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde belediye ekiplerinin çalışma sırasında kullandığı mutfak tüpü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası tüp söndürülürken, çevredeki meraklıların yanan tüpün yanına gidip bakması dikkati çekti. Manavgat İbrahim Sözen Caddesi'nde geçen salı gece tamirat çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kullandığı mutfak tüpü bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Caddenin bir bölümünü trafiğe kapatan ekip, itfaiyeye haber verdi. Ağız kısmından yanmaya devam eden tüp için itfaiye beklenirken, çevredeki meraklıların ise tüpün yanına kadar giderek bakması dikkati çekti. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden görevli bir itfaiye eri kontrol amacıyla yanına gittiği yanan tüpü eliyle söndürmek istedi. İtfaiye eri eliyle söndüremediği tüpe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Söndürülen tüp itfaiye eri tarafından boş alana götürüldü. Olay anı ise amatör kamera tarafından görüntülendi.

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