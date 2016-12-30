ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI, BİRİ BU KEZ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI Kemer’de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar sonrası başlatılan ve ekiplerin 3 günlük arayışı sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarılmasıyla tamamlanan soruşturmaya ilişkin daha önce kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı. Şüphelilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği açıklanan M.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak Antalya’ya götürüldü.
(Görüntülü Haber) Alçıdan 'külçe altınlar' (4)
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI, BİRİ BU KEZ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI Kemer’de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar sonrası başlatılan ve ekiplerin 3 günlük arayışı sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan...
30 Aralık 2016 Cuma 10:07
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