(Görüntülü Haber) Alaşehir'de eşi ve kızını öldüren Bilal Kupal; 'Karım beni öldürmeye çalıştı' (4)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldüren ardından aynı bıçakla intihara teşebbüs eden Bilal Kupal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Bilal Kupal, daha sonra da adliyeye sevk edildi. PSİKİYATRİSTEN DEĞERLENDİRME Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Psikiyatr Şahut Duran, 4 yaşındaki kızı Irmak'ın vahşice öldürülmesi üzerine sıkıntılı günler yaşayan Bilal Kupal'ın, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı öldürmesiyle ilgili değerlendirme yaptı. Bu tür ailelerin çoğunlukla sosyo- ekonomik durumu kötü olan, parçalanmış, göç eden veya şiddete meyilli aileler olabileceğini dile getiren Psikiyatr Duran, "Çok acı ve üzücü bir olay yaşandı. Bu olayın öncesi ve sonrası çok önemli. Yaşanan olayın ardından ailede bir suçluluk durumu ortaya çıkmıştır" dedi. Psikiyatr Duran, şunları söyledi: "Bu tür aileler psikolojik sorunlar kadar toplumsal problemler de yaşıyor. Toplumun baskısı da oluşuyor. Bunların tek başına üstünden gelmeleri çok zor. Bunun için süreli psikolojik desteğin sağlanması gerekir. Öncelikle riskli aile kavramı dediğimiz bir durum var. Bunların bir şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı birimlerce takip edilmesi, kontrol altına alınması, gerekli desteğin sağlanması, hem ekonomik, hem psikolojik hem de sosyal anlamda desteklenmesi gerekiyor. Bu tür ailelere sadece psikolojik destek verilerek sorunlarını aşamazsınız. Psikiyatra göndererek yarım saat veya bir saat görüşmelerle, ilaç vererek belli travmaları azaltabilirsiniz. Ancak çevresini kontrol edemezsiniz. Toplumun bakış açısını, komşusunun davranışlarını, yerel yöneticilerin desteklerini kontrol edemezsiniz. Bu çok merkezli bir destek olması gerektiği anlamına geliyor. Aileye psikolojik destek yanında, sosyoekonomik, maddi ve sosyal desteklerin de olması gerekir." Riskli gruptaki ailelere verilecek psikolojik desteğin en az 1 sene olması gerektiğini ifade eden Duran, "Bizim toplumumuz her şey sıcağı sıcağına yaşanır ve destekler sunulur, sonra unutulur. Travmatik olayların sonuçlarını aylar sonra veya yıllar sonra da görebiliriz. O nedenle desteğin en az 1 sene olması gerekir. Destek olunmuştur, belki yeterli olmamıştır. Babanın yardım teklifi almaması, reddetmesi bu da bir veri ve göstergedir. Burada baba tepkisel mi davrandı, yoksa şiddet eğilimi var mıydı, bunlar belirlenebilir. Ekonomik, sosyal ihtiyaçların saplanması, sadece kağıt üzerinde bazı şeylerin kalmaması gerekiyor" diye konuştu. İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () -