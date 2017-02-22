(Görüntülü Haber) Alaşehir'de eşi ve kızını öldüren Bilal Kupal; 'Karım beni öldürmeye çalıştı' (2)

HAMİLE OLDUĞU KESİNLEŞTİ Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, Bilal Kupal tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkan eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın otopsi işlemi sürüyor. Otopside Suriye Kupal'ın hamile olduğu belirlendi, ancak kaç aylık olduğu henüz tespit edilemedi. CENAZELER ALAŞEHİR'E GÖTÜRÜLECEK Otopsi işlemi sürerken, Suriye Kupal'ın babası Bekir Ilgaz, cenazeleri almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi. Üzüntülü olan Ilgaz, olayın detayıyla ilgili bir şey bilmediğini belirterek, "En son cumartesi günü gördüm. Evime geldiler, evimde oturdular. Kolum ağrıyor, hastaneye götürdüler. Dün saat 21.00'de Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan beni aradı. 'Sen yarın Alaşehir'e gelecek misin' dedi. Ama olayı anlatmadı. Başkalarından öğrendim" dedi. Cinayetin nedeni hakkında bilgisi olmadığını belirten Bekir Ilgaz, Alaşehir'de köyde yaşadığı için konu hakkında bilgisinin bulunmadığını söyledi. BABA DESTEĞİ REDDETMİŞ Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü görevlilerinin, olaydan bu yana aileye 6 kez ev ziyareti gerçekleştirdiği, son ziyaretin geçen 13 Ocak'ta yapıldığı, baba Bilal Kupal'ın psikologlarla konuşmayı reddettiği öğrenildi. Psikologların anne ve kızıyla konuşabildiği, psikolojik destek verdiği belirtildi. Bahri KARATAŞ/İZMİR, ()-