Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki (ALKÜ) yapılanmasına yönelik operasyonda daha önce açığa alınan 3'ü kadın, 22 öğretim görevlisi ve okutman, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 13 Aralık'ta ikametlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliyeye getirildi. Şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmaya devam ettiği, örgüte ait yurtdışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek, eğitim verdikleri öne sürüldü.
(Görüntülü Haber) Alanya'da FETÖ'den gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki...
29 Aralık 2016 Perşembe 16:23
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