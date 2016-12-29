Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

(Görüntülü Haber) Alanya'da FETÖ'den gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki...

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki (ALKÜ) yapılanmasına yönelik operasyonda daha önce açığa alınan 3'ü kadın, 22 öğretim görevlisi ve okutman, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 13 Aralık'ta ikametlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliyeye getirildi. Şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmaya devam ettiği, örgüte ait yurtdışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek, eğitim verdikleri öne sürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55