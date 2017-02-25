(Görüntülü Haber) Alanya'da 30 kedi katledildi (2)

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 30’a yakın kedinin zehirlenmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Hayvanların ölü bulunduğu yere gelerek çevreyi kontrol eden vatandaşlar, ölen kedilerin zehirlendiğini iddia etti. Burada konuşan Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, bölgesel bir kedi katliamıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. ‘50’YE YAKIN KEDİ ÖLMÜŞ’ Zehirlenme vakası üzerinde durduklarını belirten Mehmet Ergun, “Tavuk parçalarının değişik bölgelere bırakılmasın sonucu şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla 50’ye yakın kedi ölmüş. Bazı köpekler de hayvanseverler tarafından yoğurt ve tuz yedirmesiyle kurtarıldı ve bunların da fotoğrafları elimizde mevcuttur. Gerçekten biz acı ve üzüntü içindeyiz. Arkadaşlarımızda bu konuda çok rahatsız oldu. Bölgede yetkilerin geniş çapta araştırma yapmasını istiyoruz. Yaşanan olaylara arkadaşlarımız birebir şahit oldu. Kendilerin en az 5 bölgede öldüğünü gördük. Bu olayların site ve otel civarlarında olması da daha dikkati çekici hale gelmiştir” dedi. ‘YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ’ Olayla ilgili yasal yollara başvuracaklarını kaydeden Ergun, hayvanseverlerin aramasına rağmen belediyeden ekip gelmediğini, kendileri devreye girince ekip gönderildiğini öne sürdü. ‘ÖLÜMLER 1 HAFTADIR SÜRÜYOR’ Kedi ölümlerine şahit olduğunu anlatan mahalle sakini Ertuğrul Kuru ise şöyle dedi: “Alanya bölgesi sıcak bir yer olduğu için çiftleşme mevsimi ocak ayı sonunda oldu. Ölen kediler genellikle gebeydi. Şu ana kadar 3 gebe anne kedinin öldüğünü gördüm. Ben buranın yaklaşık 100 metre ilerisindeki çocuk parkının orada en az 10 ölü kediyi belediyenin veteriner ekibine teslim ettim. 7 aylık Van kedimi de sokağa salmıştım güneşlensin diye. İlk ölen oydu. Ondan sonra ölümler başladı. Bu organize bir iş, tek kişinin yaptığı bir iş değil. Çünkü nereden bakarsanız 500 metrelik bir alanda her çöpün, her kedi ve köpeklerin toplandığı yerlerin başına zehir bırakılmış. Ben zehri buldum, fotoğraflarını çektim ve belediyenin veteriner ekiplerine teslim ettim. Bence 50 değil en az 100 kedi öldürüldü. Bu olay son 4 gündür sürüyor ama sanırım daha öncesi de var, çünkü etrafa bakındığımda etraftaki anne kediler yoktu. Sanırım son 1 haftadır sürüyor.”