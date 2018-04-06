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(Görüntülü Haber) Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Atilla E., aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Mehmet Ekşi ile Suat Agayev'i sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı. Olay, Çerkezköy Fevzipaşa...

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Atilla E., aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Mehmet Ekşi ile Suat Agayev'i sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi Derya Sokak üzerindeki bir koltukçu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü.  Kavga sırasında Atilla E., üzerinde bulunan tabanca ile Mehmet Ekşi ve Suat Agayev'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar ve gelen sağlık ekipleri yaptı. İstanbul'dan Çerkezköy'e geldikleri belirtilen yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 9 adet boş kovan buldu. Saldırıdan sonra kaçan Atilla E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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