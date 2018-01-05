Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Suadiye'deki bir kafeteryada arkadaşlarıyla oturan 32 yaşındaki Adem Çakıcı, silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi.
(Görüntülü Haber) Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı anı kamerada
Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Suadiye'deki bir kafeteryada arkadaşlarıyla oturan 32 yaşındaki Adem Çakıcı, silahlı...
05 Ocak 2018 Cuma 12:48
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